日本時間２１時３０分に米生産者物価指数（PPI）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（4月）21:30 予想0.5%前回0.5%（前月比) 予想4.8%前回4.0%（前年比) 予想0.4%前回0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想4.3%前回3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)