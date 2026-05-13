SIRUPが、新曲「Not AI」を本日配信リリースした。「Not AI」は、国際工科専門職大学新テレビCMタイアップソングとして起用された楽曲。急速に広がるAI時代の価値観に対して、人間であることの感情のリアリティを、デジタル社会の中でストレートかつポジティブに提示した作品に仕上がっているという。楽曲制作には、ALYSA、A.G.O、Jacob Aaron、JYONGRIら国内外のプロデューサー／ソングライターが参加しており、リフレインする