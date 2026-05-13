Amazonから届いたダンボールをカッターやハサミで開封。しかし、油断してしまうと刃が中の商品や自分の手を傷つけてしまうことも。せっかく楽しみにしていたのに、テンションガタ落ち…。「商品が届いてうれしい！楽しみ！」そんな気持ちのまま開封の儀を行いたいものです。長谷川刃物の「段ボールのこ 物流くん」を使えば、商品と手を守りながら、開封できるようになりそうですよ。優しさ設計に感動刃物のまち、岐阜県関市の長谷