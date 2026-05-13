タイコスメブランド『Cathy Doll（キャシードール）』から、1本でトーンアップ・下地（肌補整）・UV対策を叶える「CathyDollCCボディサンプライマー」が発売されます。2026年5月29日（金）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売開始。2026年6月上旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。肌悩みを“色で整える”新発想のボディ用CCサンプロテクターCathyDoll