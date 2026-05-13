【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、優先事項は核開発の阻止であり米国内の経済状況は「全く関係ない」と述べ、ガソリン価格上昇といった影響は考慮しない考えを示した。