女優の大竹しのぶ（68）が12日までに自身のインスタグラムを更新。子役の泉谷星奈（8）が主演ミュージカルを観劇してくれたことを報告し、再会2ショットを公開した。「ドラマ『海のはじまり』で私の孫役だった星奈ちゃんが観に来てくれました」と報告し、楽屋前で寄り添う2ショット写真を披露。「嬉しくて嬉しくて、しばらくの間、二人で色んなお話しをしました。星奈ちゃんは変わらず可愛くて楽しくて、面白い。話は尽きませ