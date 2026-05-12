広島出身の映画監督・西川美和さんの新作映画が10月に公開されることになりました。西川さんにとって初めてとなる、戦争を描いた作品です。映画「わたしの知らない子どもたち」は、戦争で家族を失った12歳の少女が、自らの性別を隠し、戦後の日本を必死に生き延びる姿を描いています。企画・脚本を手がけたのは、広島出身の西川美和監督。カンヌ国際映画祭に出品された『ゆれる』などの作品で知られますが、戦争をテーマにし