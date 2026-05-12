◇パ・リーグソフトバンクー西武（2026年5月12日みずほペイペイD）ソフトバンク山本恵大外野手（26）が12日、西武戦に「6番・右翼」で今季初出場した。0―0の2回先頭では先発渡辺から2球目直球を素直に弾き返す中前打を放った。小久保監督が打席でのバットの構えが「打席での構えがペタジーニみたいな感じ」と表現し「和製ペタジーニ」との愛称が定着している。逆方向への長打を得意とし、今春キャンプではA組（1軍）ス