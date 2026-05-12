スマートフォンのSNSアプリとEU旗（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は12日、子どもによる交流サイト（SNS）の利用について「最低年齢の議論はもはや無視できない」と述べ、規制導入に意欲を示した。インターネット依存やいじめから子どもを保護する狙い。専門家を交えた検討を進めており、結果次第では、今夏にも立法措置に向けた手続きを始める意向を示した。SNSを巡って