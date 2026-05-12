キリンホールディングスは、子どもの健康啓発を行う幼稚園・保育園「免疫ケア推進園」を全国で展開しています。2026年は取り組みに賛同している大谷翔平選手がメッセージを配信しました。「にじいろ保育園勝島」で行われた活動の様子をお伝えします。免疫ケア推進園での「キリンキッズケア」活動の様子を見学しました○子どもの健康と身体作りを支援する「キリンキッズケア」プロジェクトキリンホールディングスは、「子どもたちの