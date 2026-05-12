ファミリーレストラン「ココス」は、5月19日〜6月29日の期間、人気アニメ『ハイキュー!!』とのコラボキャンペーン『それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン』を開催することを発表した。あわせて提供メニューが公開された。【写真】本格的なハンバーグ＆パフェ！『ハイキュー!!』コラボの提供メニューキャンペーン期間中、『ハイキュー!!』に登場するキャラクターや学校をイメージしたコラボメニューを各弾2品ずつ、計4品