女優でタレントのMEGUMI（44）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。初対面の人気芸人を「エロみが凄い」と絶賛する場面があった。この日はイラストレーターのみうらじゅん氏、お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希がゲスト出演。大人の色気＆エロについてトークをくり広げた。平子とは初対面だというMEGUMI。実物の平子に「大っきいでいらっしゃるんですね。なんかエロみがすごく