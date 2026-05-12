お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介(46)が12日、自身のXを更新。「初めて見た」と驚き、新幹線の表示を紹介した。【写真】「こんなのあるの？！」ノンスタ井上が驚いた“新幹線”投稿で「こんな新幹線あるんだね^_^何百回と新幹線乗ってるけど初めてみた！！」と、新幹線の表示の写真を投稿。「修学旅行ReservedTrain」と表示されており、「新幹線を貸し切れる学校って凄い」「グリーン車に乗れる生徒さんの条件とかあるの