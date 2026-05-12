米国男子ツアー「トゥルーイスト選手権」「ワンフライト・マートルビーチ・クラシック」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。〈写真〉右足をグイッと引く！これが世界1位の最強スイングシグネチャー大会のトゥルーイスト選手権でツアー初優勝を挙げたクリストファー・レイタン（ノルウェー）が、賞金360万ドル（約5億6500万円）を獲得。今季通算を500万9729ドル（約7億8600万円）として、46人抜きとなる8位にジャンプア