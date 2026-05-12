俳優の有村架純、お笑い芸人のなかやまきんに君が12日、都内で行われた伊藤園『日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜』発表会にゲストとして登壇した。【写真】“パワー”をこめたなかやまきんに君＆笑顔の有村架純おなじみのタンクトップ衣装で登場したなかやまきんに君に、有村は「いいですねそれ」と絶賛。正面には「純」のロゴ、裏側には「日本茶を世界へ」と書かれたオリジナルのタンクトップ姿