SATOH主催パーティー＜FLAG＞が7月11日、東京・Spotify O-EASTで開催される。3年ぶり開催となる＜FLAG＞の第二弾出演アーティストが発表となった。発表されたのは、CVLTE、Harry Teardrop、lilbesh ramko、rirugiliyangugiliに加え、オープニングアクトのShoma Kajihara。第一弾とあわせて、ジャンルをクロスオーバーした豪華ラインナップ全15組が決定したかたちだ。チケットの二次先行抽選受付は本日5月11日20:00から。■SATOH