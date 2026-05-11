アイアン部門では『スリクソン ZXi5』がロングセラーとなっており、今週も2位にランクイン。トップ10には『プロギア02』、ミズノの『JPX S40』など、やさしいタイプの鍛造アイアンがランクインしている。アイアンの人気モデルについて、PGAツアースーパーストアかしわ沼南店の大野木翔さんに話を聞いた。【週間ギアランキング】4位以下も発表！プロギア『02アイアン』は7位、ミズノ『S40』は8位に！「アイアンではやはり『スリク