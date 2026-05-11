11日朝、由利本荘市及位の民家敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと11日午前7時40分ごろ、由利本荘市及位字及位の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、この家に住む70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒し住民に注意を呼びかけています。