優れたリーダーに必要な要素は何か。独立研究者の山口周さんは「リーダーとは単なる意思決定者ではなく、意味を作る存在であるべきだ。それには文学が武器になる」という――。（第4回）※本稿は、山口周『コンテキスト・リーダーシップ』（光文社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■なぜ上司の話を部下は理解できないのか組織内にいる人は、事実を事実のま