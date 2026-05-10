今回、Ray WEB編集部は、派遣バイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。バイト仲間に明らかにファンが混ざっていて困惑する主人公。そして、この後ファン2人が思いもよらぬ行動を連発します...！原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】“アイドルの剥がし”バイトに【ファン丸出し】な人がいて...まさかの行動を連発！？