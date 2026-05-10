“因習村”を題材にした作品が多くあるように、“村”を舞台にした物語は独特の薄暗さや粘っこさがあり、ついつい惹きつけられてしまう。Xに投稿された『村の富豪の後継ぎとして選ばれた少年が「東京から来た魔女」を尋ねる漫画』は、そんなジメジメした村で繰り広げられる物語となっている。 【漫画】『村の富豪の後継ぎとして選ばれた少年が「東京から来た魔女」を尋ねる漫画』を読む 独特のタッチで、おどろおどろしさを