■ASEANに非ロシア産燃料輸入を要請イラン発のエネルギーショックを受けて、中東産原油への依存度が高い東南アジアの各国は厳しい状況に陥っている。米国のドナルド・トランプ大統領がロシア産原油に対する制裁を緩和したこともあり、例えば東南アジア諸国連合（ASEAN）の事実上の盟主とも言えるインドネシアは、ロシア産の石油やガスの輸入を増やそうとしている。実際、インドネシアのプラボウォ・スビアント大統領は4月13日にロ