JRAは、5月31日に行われる第93回日本ダービー（G1）を盛り上げるため、麒麟・川島明、見取り図、さや香、レインボーとコラボしたバラエティムービー「ニッポンダービー倶楽部」を公開した。動画は、競馬の魅力を全国へ発信する“会員制の秘密倶楽部”という設定で展開。川島が舵取り役を務め、見取り図、さや香、レインボーの3組が“入会審査”に挑戦する内容となっている。日本ダービー愛を語るプレゼン企画やクイズ、大喜利