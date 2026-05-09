‟存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画「架空名作劇場」。第 2 弾「まりとっつぁん」の＃1が 5 月 4 日(月)に放送され、現在「TVer」「ネットもテレ東」で好評配信中だ（＃2は5月11日(月)深夜24時30分放送）。【動画】懐かしさ満載！「架空名作劇場」第 2 弾「まりとっつぁん」1990年代に放送された（？）朝の連続テレビドラマ「まりとっつぁん」を、主演・松田好花、語り・友近でおくる。共演は、濱田龍臣、