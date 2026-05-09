５月４日、第58回全日本大学駅伝（11月１日）の関東地区選考会が行なわれ、７校が本戦出場を決めた。果たして、来年正月の箱根駅伝でシード（10位以内）を狙えそうなチームはあるのか、各校の現状に迫る――。危なげなく1位通過した日大の主将、山口聡太（写真は今年の箱根駅伝時）photo by Aflo【「まだ発展段階」ながら、盤石の日大】今年の箱根で総合10位、12大会ぶりのシード権を獲得した日本大はトップ通過。盤石のレース