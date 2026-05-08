これからの時代に求められるリーダーの在り方とは――。変化の時代の中で、このテーマはいまこそ向き合う必要があるでしょう。ここ数年、リーダーを取り巻く環境は大きく変化しました。かつては、「経験がある人」「答えを持っている人」「強く引っ張る人」がリーダーとして評価されてきました。しかし、いまは違います。市場の変化は激しく、正解はすぐに陳腐化します。デジタル領域では、メンバーのほうが圧倒的に詳しいケースも