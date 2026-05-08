高槌 七海 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう8日は、変わりやすい天気でしたね。小野 和久 気象予報士：テレビ金沢前の雨は、今はやんでいます。テレ金ちゃんと一緒にお伝えします。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。 小野：あす9日、雨は明け方までにやみ、日中は晴れます。10日・日曜日、11日・月曜日と晴れが続き、11日は金沢で25度の予想です。9日の予想天気図です。