米AMDは5月7日（現地時間）、データセンター向けアクセラレーターのPCIeカード形状バリアントとして、「AMD Instinct MI350P」を発表した。「AMD Instinct MI350P」発表。PCIeカード形状でCDNA 4 / 144GB HBM3eメモリ搭載CDNA 4アーキテクチャを採用し、144GB HBM3eメモリを組み合わせて単体でも極めて大きな専用メモリを利用できるアクセラレーター製品。128のコンピュートユニット、8,192のストリームプロセッサ、512のマトリッ