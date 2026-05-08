フォーシーズンズホテル大阪のオールデイフレンチビストロ「ジャルダン」では、2026年5月1日から6月30日まで「マンゴーアフタヌーンティー」を開催します。完熟した果実の魅力を引き出した「マンゴーとパッションフルーツのタルト」や、蟹の旨みとマンゴーの甘みが調和する「マンゴーとクラブのロールサンド」など、マンゴーの魅力を存分にお楽しみいた