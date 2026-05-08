王者「アルファード」の販売店はライバルの攻勢に何を思う!?今、高級ミニバンといえばトヨタの「アルファード」や「ヴェルファイア」、あるいはレクサス「LM」を思い浮かべる人がほとんどでしょう。しかしこのジャンルを最初に切り拓いたのは、日産の「エルグランド」です。【画像】これが元祖「キングオブミニバン」の最新モデル「新型エルグランド」です！ 画像で見る（30枚以上）1997年5月にデビューした初代エルグランド