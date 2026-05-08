北越高校の生徒など21人が死傷した磐越道のバス事故で、警察は7日夜、バスを運転していた胎内市の68歳の男を逮捕しました。 過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、胎内市の無職・若山哲夫容疑者(68)です。若山容疑者は6日午前、福島県郡山市の磐越道でマイクロバスを運転中にガードレールに衝突。北越高校3年の男子生徒を死亡させたほか、17人にケガをさせた疑いが持たれています。 警察によりますと、若