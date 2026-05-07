「なんとなく疲れている状態が続いている」という感覚があるとき、原因は日々の“小さなストレスの蓄積”にあることが少なくありません。一方で、ストレスをためない人は無理に頑張るわけでもなく、“ストレスを溜めない流れ”をつくっています。“その日のうち”に外に出しているストレスをためない人は、気になったことをそのままにしません。短くメモに書く、誰かに一言話す。それだけでも頭の中に残り続ける状態を防げます。逆