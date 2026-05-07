川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で、解体中の大型クレーンから重りが落下して男性作業員５人が転落した事故は、７日で１か月となった。３人が死亡し、１人が重傷を負った一方、１人の行方が依然としてわかっておらず、神奈川県警などが捜索を続けている。事故は４月７日夕方に発生。県警などによると、５人は重り上部の平面部分で、重機で内部のコンクリートを削る作業などをしていた。何らかの原因で重