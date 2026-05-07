加熱式たばこ「アイコス（IQOS）」を手掛けるフィリップ モリス ジャパンが、オーラルたばこ「ZYN（ジン） BY IQOS（以下、ZYN）」の販路拡大を発表しました。実はこの“オーラルたばこ”、今年に入ってから市場が急激に盛り上がっており、本稿では全体トレンドとともに「ZYN」の特徴を解説します。 ↑「ZYN」は1パック12パウチ（個）入りで税込500円。フレーバーは4種、それぞれ刺激の強弱が異なる「Low」と「Medium」があって