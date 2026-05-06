ゴールデンウィークもいよいよ6日を残すのみとなりました。上空から見た最終日の各地の様子です。（宮脇アナリポート）■世羅町「県の東部世羅町です。キレイな花が咲いていて上空から見ると一枚一枚それぞれの絵が並んでいるようです。ピンク色が芝桜。青色がネモフィラです。お花畑の中に入って思い思いに写真撮影をしています。絶好の撮影スポットになっているようです。」■高速道路「高速道路、山陽自動