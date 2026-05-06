【モデルプレス＝2026/05/06】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが5月5日、自身のInstagramを更新。娘たちとの浴衣ショットを公開し、話題となっている。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「遺伝子最強」娘2人との浴衣ショット◆渡辺リサ、娘たちとの浴衣ショット披露渡辺は温泉の絵文字を添え、浴衣姿を投稿。淡いピンクの浴衣を着て、カラフルな動物柄の浴衣を着た娘たちとじゃれ合う様子を公開した。