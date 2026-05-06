広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、娘たちとの華やか浴衣ショット公開「美人親子で眼福」「温泉旅行かな？」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが5月5日、自身のInstagramを更新。娘たちとの浴衣ショットを公開し、話題となっている。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「遺伝子最強」娘2人との浴衣ショット
渡辺は温泉の絵文字を添え、浴衣姿を投稿。淡いピンクの浴衣を着て、カラフルな動物柄の浴衣を着た娘たちとじゃれ合う様子を公開した。前歯が抜けている長女と、ピースサインをする次女、次女を抱きしめる渡辺の可愛らしい3ショットとなっている。
この投稿には「浴衣姿が最高に可愛い」「みんな楽しそう」「美人親子で眼福」「温泉旅行かな？」「遺伝子最強」「わちゃわちゃしてて微笑ましい」「綺麗すぎる」「愛があふれてる」といったコメントが寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「遺伝子最強」娘2人との浴衣ショット
◆渡辺リサ、娘たちとの浴衣ショット披露
渡辺は温泉の絵文字を添え、浴衣姿を投稿。淡いピンクの浴衣を着て、カラフルな動物柄の浴衣を着た娘たちとじゃれ合う様子を公開した。前歯が抜けている長女と、ピースサインをする次女、次女を抱きしめる渡辺の可愛らしい3ショットとなっている。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「浴衣姿が最高に可愛い」「みんな楽しそう」「美人親子で眼福」「温泉旅行かな？」「遺伝子最強」「わちゃわちゃしてて微笑ましい」「綺麗すぎる」「愛があふれてる」といったコメントが寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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