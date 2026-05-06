#KTCHANが2年振りに戦極MCBATTLEに帰ってくる。6月20日に開催される戦極MCBATTLE第42章への出演だ。高校生RAP選手権で注目を集め、Yahoo!検索大賞ネクストブレイク部門への選出、戦極MCBATTLE女性初のベスト4入りを果たし、2025年にメジャーデビューを果たした新世代Rapper / Artist #KTCHANは、その言葉を武器に作家デビューも果たし活動の幅を広げている。そんな#KTCHANだが、5月4日に名古屋のHIPHOPイベントにLIVE出演した際に