#KTCHANが2年振りに戦極MCBATTLEに帰ってくる。6月20日に開催される戦極MCBATTLE第42章への出演だ。

高校生RAP選手権で注目を集め、Yahoo!検索大賞ネクストブレイク部門への選出、戦極MCBATTLE女性初のベスト4入りを果たし、2025年にメジャーデビューを果たした新世代Rapper / Artist #KTCHANは、その言葉を武器に作家デビューも果たし活動の幅を広げている。

そんな#KTCHANだが、5月4日に名古屋のHIPHOPイベントにLIVE出演した際に、戦極MCBATTLE主催のMC正社員が#KTCHANに対しMCBATTLE復帰を懇願したというもの。一晩考えた結果、彼女は、戦極MCBATTLE第42章への出演を宣言したというものだ。

「ステージ上でMC正社員さんにオファーもらったときはビックリしました。戦極MCBATTLEは自分が知ってもらうきっかけになった大切なシーンで、私が出ていたあの頃の熱をもう一度、シーンに取り戻したいという気持ちで出場を決めました。この2年間はアーティストとして自分と向き合ってきました。この期間を糧に、もう一度あのステージに挑みたいと思います。」──#KTCHAN

「天才がシーンに帰ってきます。彼女がアーティスト活動に注力している2年間、常にお誘いはしていたのですがその意思は固く、実現できなかったのですが、今回はステージに上がらせていただき、実力行使に出ました。私自身、非常に楽しみです。」──MC正社員

＜戦極MCBATTLE第42章’’KING ONES ONLY’’＞

6月20日土曜日 open/start 15:00/16:00

＠CLUB CITTA’

出演：#KTCHAN,DOTAMA,がーどまん etc

チケット：https://eplus.jp/sf/detail/3179300001

ファストパス 8,980円(税込)

※限定枚数。スタンディングエリアになります。

※ファストパス専用の入場ゲートあり。並ばず優先的にご入場いただけるチケットです。

1Fスタンディング 6,980円(税込)

2F指定席 8,980円(税込)←SOLD OUT！

※入場の際にドリンク代600円が別途必要となります。

※全種類チケット購入者には特別特典があります。特別特典は当日会場にてお渡しいたします。

※未成年入場可能 戦極MCBATTLE：2012年より開催されているフリースタイルRAPバトルイベント。ラッパーがトーナメントを戦い、優勝を決める。若手ラッパーの登竜門となっており、このイベントをきっかけにデビューするアーティストを多数輩出。 イベントHP：https://clubcitta.co.jp/schedule/1583

公式X：https://x.com/sengokumc

公式Instagram：https://www.instagram.com/sengokumc/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@senritumc #KTCHAN最新EP『to face』

2026年3月11日発売

1.私の幸せは私が決める

2.our emotions

3.シンパシー mashi mashi

4.ワンチャン

5.日々を感じて

6.移ろいを抱きしめる

7.ホントウノコト。

※各音楽サブスクで配信中

＜#KTCHAN two days to face＞

@ebisu batica

チケット：https://eplus.jp/kt-chan/ 6/26(fri)※DJ day

19:00 open 19:20 start 1500yen+1d

KTCHAN,peko(梅田サイファー), 牡蠣姫 (ohayoumadayarou / Rachel),DJ YANATAKE 6/27(sat)LIVE day ※one-man live

19:00 open 19:30 start 3000yen+1d 2日通し券 : 3500yen

#KTCHAN HP：https://ktchan.yokohama