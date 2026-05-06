HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、最終審査に進出したAYANAがデビューメンバーとの初練習に挑み、プロの壁を目の当たりにした。【映像】美しすぎるデビューメンバーの3人（スタイル抜群の全身姿も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカ