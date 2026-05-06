住宅ローンの返済と投資、どちらを優先すればいいのか。金融投資家の上原千華子さんは「大切なのは、生活防衛資金をしっかり確保すること、使う時期が近いお金は分けておくこと、老後など長期のお金は投資で育てること、この3つの順番だ」という――。■繰り上げ返済か、積み立て投資か「住宅ローンの返済はまだ20年以上残っている。教育費もこれから本格化する。それでも、新NISAの積立は続けたい」そんなジレンマを抱えていませ