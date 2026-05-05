デュエル、走る量、スピード。これまで課題だった部分は、前節の八戸戦（４−１）で「クリアできていました」と、横浜FCの須藤大輔監督は評価する。迎えた５月２日のSC相模原戦。前半は０−３。後半に３ゴールを奪い、３−３で迎えたPK戦は１−３で落とした。粘り強く同点に追いくことはできた。問題は前半の３失点だ。須藤監督は「局面で負けている部分はもちろん、ゼロではなかった。ただ、そこまで全部、負けていないし、