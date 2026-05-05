南警察署（資料写真）５日午前２時半ごろ、横浜市南区中村町３丁目の路上で、徒歩で帰宅途中だった同区在住の飲食店従業員の女性（３１）が男にスマートフォンを奪われた。女性にけがはなかった。男は徒歩で逃走し、神奈川県警南署が強盗事件として調べている。署によると、男は後方から近づいて女性の口を手でふさぎ、持っていたスマートフォンを奪った。ニット帽とマスクを着用していたという。