「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。5月3日（日）の放送では、「美容整形で人生が180度変わった人SP」をお届け！【動画】貴重映像！アレン様が整形に1億円投じた理由＆“眼球と骨以外”大改造した大食いYouTuber近年、各方面で活躍し、SNS総フォロワー数100万人超えのアレン様。番組冒頭、2021年に番組に出演した際の映像が紹介されるが、整形前から現在までを見比べると、大分アップデー