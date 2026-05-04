「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。5月3日（日）の放送では、「美容整形で人生が180度変わった人SP」をお届け！



【動画】貴重映像！アレン様が整形に1億円投じた理由＆“眼球と骨以外”大改造した大食いYouTuber

近年、各方面で活躍し、SNS総フォロワー数100万人超えのアレン様。

番組冒頭、2021年に番組に出演した際の映像が紹介されるが、整形前から現在までを見比べると、大分アップデートされているのが分かる。

そもそも、アレン様はなぜ1億円以上もの大金をかけてまで別人のように顔を激変させたのか？

【2015年放送】

小学校時代、「ナヨナヨしているのにドッジボールが異様に強かった」アレン様は、そのギャップからいじめに遭っていたそう。彼は、猛勉強して自分のことを知っている人がいない中学校に進学するが、そこでも紙に悪口を書かれたり、後ろの席の 子にコンパスで刺されたりと悪質ないじめに遭い、不登校気味になってしまう。

そして、高校に進学するも、中退して東京に行くことを決意。自分をいじめた連中に“お金と容姿だけは負けたくない！”との思いから、整形費用を稼ぐため18〜19歳で知人に紹介されたセレブの集まるパーティーに参加。そこで、整形費用から生活費まで出してくれるタニマチを複数ゲットし、19〜22歳の間に、2500万円を顔面整形に費やした。

【2021年放送】

2021年に番組に出演した際、完成した顔を維持するため、毎月約150万円かかると語っていたアレン様。スッキリしたボディラインを手に入れるため、お腹の脂肪吸引を受けたが、“2度とやりたくない！”と思うほど散々な体験をしたそう。術後、重力により血液やリンパ液が下がり、股間のサイズが8倍くらいに腫れたと明かしていた。

【2021年放送】

顔面整形の総額1000万円以上という、大食いYouTuberの三年食太郎さん(現在28)は、高校卒業後の2018年に大食い動画チャンネルをYouTubeに開設。スリムな見た目からは想像もできない大食いっぷりがバズりまくり、登録者数は60万人超えだ。

番組では、そんな食太郎さんの整形前の顔が紹介される。彼女いわく、「眼球と骨以外はほとんど整形した」そうで、以前は低くて平べったい鼻がコンプレックスだったという。

食太郎さんが初めて整形したのは17歳の時で、まずはヒアルロン酸を注入して鼻筋を高く、その後、鼻にI字プロテーゼを入れた。胸の肋骨を鼻先に入れる鼻中隔延長でスッキリとした鼻筋にし、小鼻を縫い合わせる鼻翼縮小手術により立体的で小さな鼻に。

結果、鼻だけで5〜6回手術し、総額は300〜350万円かかったそう。

さらに、目頭と目尻を切って大きくぱっちりした目にし、糸リフトを使ってシュッとした輪郭を手に入れる。年に2回、唇や顎にヒアルロン酸を注入するなど、定期的なメンテナンスを行っているが、1回100万円はかかるとか。その費用は、YouTubeの収益で賄っている。