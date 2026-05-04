日本獣医生命科学大学の教授・濱部浩一氏は、動作解析が専門だが、さまざまな角度からパットの動きを分析している。その中で、「ヘッドは浮かせてインパクトするとコロがる球が打てる」という結論に辿りついたという。パットが苦手なサッカー解説者・松木安太郎さんが濱部氏にじっくりとそのコツを聞いた。【連続写真】タイガー・ウッズはヘッドを浮かせてインパクトしていた！◇◇◇【濱部】松木さんのパットのインパクトを測