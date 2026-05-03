華やかな踊りで沿道を盛り上げる参加者＝３日、横浜市中区初夏の横浜を彩る「第７４回ザよこはまパレード（国際仮装行列）」が３日、横浜市中区の山下公園前から伊勢佐木町までの約３・４キロのコースで行われた。６３団体、約２８００人が参加。華やかな民族衣装などに身を包み、躍動感あふれるパフォーマンスで沿道を盛り上げた。