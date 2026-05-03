俳優・高橋一生が主演を務め、利重剛が『さよならドビュッシー』以来13年ぶりに長編映画のメガホンを取った『ラプソディ・ラプソディ』が、5月1日よりテアトル新宿、シネスイッチ銀座ほかにて全国順次公開中。このほど、横浜市中区の全面協力のもと撮影された本作のメイキングカット4点が解禁された。【画像】この記事に関連するそのほかの写真本作は、横浜の実在する老舗店や公共施設がそのまま登場し、街の空気感そのものを