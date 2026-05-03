今回は、出産直前に夫に暴言を吐かれ、絶句したエピソードを紹介します。自分のことしか考えていない夫…「夫は掃除や洗濯、料理など家のことをまったくせず、私に頼りっきりです。私がちょっとでも家事を手抜きすると怒ってくるのも厄介です。また私が出産で入院することになったときも、私をいたわる言葉ひとつなく、『入院中の俺のメシは？』『なるべく早く退院しろよ？』と、信じられない暴言を吐いてきて、絶句しました。自分