見頃を迎えているバラ＝山下公園ゴールデンウイーク（ＧＷ）後半の５連休がスタートした２日、神奈川県内も多くの人でにぎわった。五月晴れの青空が広がり、観光地や行楽地は大混雑。遠方から訪れた観光客は荷物を手に目当てのスポットを巡り、日帰りの家族連れらはピクニックや散策で風薫る休日を満喫していた。ピンクやオレンジなど色とりどりのバラが見頃を迎えている横浜市中区の山下公園は、市内外から多くの来園者が訪れ